Salto con gli sci femminile, Takanashi si impone in gara-1 a Lillehammer e centra il 62° successo in carriera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sara Takanashi rialza la testa dopo le delusioni olimpiche di Zhangjiakou (doppio quarto posto tra gara individuale e a squadre) e torna a vincere in gara-1 sul trampolino grande di Lillehammer, sede della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci 2021-2022. La fuoriclasse nipponica classe 1996, alla seconda affermazione dell'anno, ha centrato così la vittoria n.62 in carriera nel circuito maggiore imponendosi per la settima volta nella località norvegese. Takanashi oggi è stata eccezionale in fase di volo, ma rispetto al recente passato è riuscita ad appoggiare anche un buon telemark al termine di entrambi i salti di gara. Proprio le valutazioni dei giudici a ...

