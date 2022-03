Roma, Felix passa la notte in discoteca. Mourinho lo “retrocede” in Primavera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Felix va in discoteca fino a notte fonda e Mourinho lo punisce rispedendolo in Primavera. Lo racconta il Messaggero. “Una ‘leggerezza’ pagata cara. Felix è tornato ad allenarsi con la Primavera (ieri al suo posto con la prima squadra c’era Persson). Una decisione presa da Mourinho all’indomani di una serata in discoteca del ghanese, conclusasi in tarda nottata”. Insieme a lui c’erano Tahirovic e Oliveras. Mou non ha gradito e lo ha retrocesso. “Lo Special c’è rimasto male: Felix è una sua creatura, è lui ad averlo lanciato, premiato dopo la doppietta con il Genoa con l’acquisto di un paio di scarpe di marca e confermato, nonostante le ultime prestazioni sottotono. Un legame affettivo consolidato lo scorso 31 dicembre ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022)va infino afonda elo punisce rispedendolo in. Lo racconta il Messaggero. “Una ‘leggerezza’ pagata cara.è tornato ad allenarsi con la(ieri al suo posto con la prima squadra c’era Persson). Una decisione presa daall’indomani di una serata indel ghanese, conclusasi in tarda nottata”. Insieme a lui c’erano Tahirovic e Oliveras. Mou non ha gradito e lo ha retrocesso. “Lo Special c’è rimasto male:è una sua creatura, è lui ad averlo lanciato, premiato dopo la doppietta con il Genoa con l’acquisto di un paio di scarpe di marca e confermato, nonostante le ultime prestazioni sottotono. Un legame affettivo consolidato lo scorso 31 dicembre ...

Advertising

napolista : Roma, Felix passa la notte in discoteca. Mourinho lo “retrocede” in Primavera Sul Messaggero. Lo Special One non h… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Felix sbaglia, #Mourinho s’infuria e lo rimanda in #Primavera - Fantacalcio : Roma, Felix Afena-Gyan fa infuriare Mourinho e finisce in punizione - siamo_la_Roma : ????#Felix, nottata in discoteca ? Escluso da #Mou, si allena con la #Primavera ?? I dettagli sulla questione… - Romagialloross4 : #Felix sbaglia, #Mourinho s’infuria e lo rimanda in #Primavera -