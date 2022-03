Report allenamento Napoli, c’è la notizia su Osimhen e Fabian (Di mercoledì 2 marzo 2022) In vista della gara contro il Milan di domenica 6 marzo al Maradona alle ore 20.45, gli azzurri si preparano all’SSC Napoli Konami Training Center. Il portale ufficiale del club ha riportato gli aggiornamenti in merito alla seduta mattutina degli azzurri. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e tonificazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Spalletti Napoli Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, Lozano e Anguissa personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit. Osimhen e Fabian hanno svolto lavoro in palestra con la squadra e lavoro di recupero funzionale in campo. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) In vista della gara contro il Milan di domenica 6 marzo al Maradona alle ore 20.45, gli azzurri si preparano all’SSCKonami Training Center. Il portale ufficiale del club ha riportato gli aggiornamenti in merito alla seduta mattutina degli azzurri. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e tonificazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. SpallettiTuanzebe ha svolto lavoro in palestra, Lozano e Anguissa personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit.hanno svolto lavoro in palestra con la squadra e lavoro di recupero funzionale in campo.

