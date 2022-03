“REFLECTION” | 3 anteprime gratuite in solidarietà con l’Ucraina

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In segno dicon i cineasti e tutto il popolo ucraino, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in collaborazione con il distributore italiano Wanted e le sale cinematografiche, “” del regista Valentyn Vasjanovy?, avrà tre. In quali sale verrà mproiettato gratuitamente “”? le sale cinematografiche coinvolte sono: Troisi di Roma e Anteo di Milano, organizzano due proiezionia ROMA (7 marzo) e ancora, MILANO (9 marzo). A Roma, “”sarà proiettato lunedì 7 marzo 2022 al Cinema Troisi, alle ore 19.10, introdotto dal Presidente della Biennale, Roberto Cicutto. Milano A Milano, il film sarà proiettato mercoledì 9 marzo 2022 al Cinema Anteo, alle ore 20, ...