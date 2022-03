PRIMAVERA – Fiorentina-Napoli 1-0 (56? rig. Corradini): finisce la partita, quinta sconfitta consecutiva per gli azzurrini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiorentina Napoli PRIMAVERA 90’+3? – finisce la partita, la Fiorentina si impone per 1-0 sul Napoli grazie alla rete di Corradini su rigore. quinta sconfitta consecutiva per gli azzurrini, classifica ora che si fa preoccupante. 90? – Concessi 3 minuti di recupero. 86? – Cambio nel Napoli: esce Spavone ed entra Pesce. Napoli tutto sbilanciato in avanti con il 4-2-4. 85? – Ancora proteste del Napoli: tiro di Spavone in area e ribattuta della difesa della Fiorentina, gli azzurrini chiedevano un fallo di mani ma per l’arbitro non c’è nulla. 83? – Altro cambio per la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022)90’+3? –la, lasi impone per 1-0 sulgrazie alla rete disu rigore.per gli, classifica ora che si fa preoccupante. 90? – Concessi 3 minuti di recupero. 86? – Cambio nel: esce Spavone ed entra Pesce.tutto sbilanciato in avanti con il 4-2-4. 85? – Ancora proteste del: tiro di Spavone in area e ribattuta della difesa della, glichiedevano un fallo di mani ma per l’arbitro non c’è nulla. 83? – Altro cambio per la ...

Advertising

Danielcast_09 : RT @SCUtweet: #Buso (all. U18 #Fiorentina) a Corsport ?? #Vlahovic in Primavera faceva la differenza; in 1ª squadra con Prandelli lo allena… - carle08 : RT @junews24com: Vlahovic, l'ex allenatore: «È d'acciaio, già in Primavera testa da giocatore adulto» - - junews24com : Vlahovic, l'ex allenatore: «È d'acciaio, già in Primavera testa da giocatore adulto» - - canteraviolacom : ?? #Primavera1 ?? #Fiorentina-#Napoli ?? Il capitano mette il sigillo sulla vittoria viola - MondoPrimavera : La Fiorentina vince il recupero contro il Napoli in #Primavera1 -