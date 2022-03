Papa Francesco digiuna per la pace. Primi aiuti all’Ucraina dal Vaticano (Di mercoledì 2 marzo 2022) il Papa torna a lanciare un forte appello per la pace in Ucraina in questo Mercoledì delle Ceneri in cui, con il digiuno e la preghiera, chiede a Dio di far tacere le armi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 marzo 2022) iltorna a lanciare un forte appello per lain Ucraina in questo Mercoledì delle Ceneri in cui, con il digiuno e la preghiera, chiede a Dio di far tacere le armi L'articolo proviene da Firenze Post.

