Guerra, Salvini: Magari prossimo collegamento dall’Ucraina, io pronto a partire per la pace (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Magari il prossimo collegamento lo faremo dai territori in conflitto e non dalla Camera“. Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a partire verso l’Ucraina per portare “un messaggio di pace“. Nel corso di una conferenza stampa ha parlato di “emergenza umanitaria tangibile, come Lega stiamo lavorando su questo, la domanda che mi faccio è: prima di qualsiasi iniziativa politica quello che sto facendo allontana la pace o avvicina la pace? Noi dobbiamo fare di tutto per avvicinare le parti in conflitto, sono quei due soggetti che devono sedersi ad un tavolo, Putin e Zelensky e noi dobbiamo fare di tutto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) “illo faremo dai territori in conflitto e non dalla Camera“. Il leader della Lega, Matteo, si diceverso l’Ucraina per portare “un messaggio di“. Nel corso di una conferenza stampa ha parlato di “emergenza umanitaria tangibile, come Lega stiamo lavorando su questo, la domanda che mi faccio è: prima di qualsiasi iniziativa politica quello che sto facendo allontana lao avvicina la? Noi dobbiamo fare di tutto per avvicinare le parti in conflitto, sono quei due soggetti che devono sedersi ad un tavolo, Putin e Zelensky e noi dobbiamo fare di tutto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

