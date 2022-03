Fiorentina-Juventus è un questione cromatica (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Il destino, quando apre una porta, ne chiude un’altra. Dati certi passi avanti, non è possibile tornare indietro”. Quando Victor Hugo pronunciò questa frase non poteva certo immaginare che un giorno Fiorentina e Juventus si sarebbero sfidate per una semifinale di Coppa Italia a poco più di un mese dal passaggio di un giocatore come Dusan Vlahovic dall’una all’altra squadra. Il dissapore tra le due tifoserie è cosa nota. Se poi ci mettiamo a elencare i nomi dei trasferimenti beh… non vorremmo essere tra le fila dei tifosi della Viola. Dall’ultimo calciomercato sono cambiate parecchie cose in casa Juve. A dire il vero, sono cambiati equilibri molto più a est di Torino e ben più importanti e preoccupanti di quelli calcistici. Intanto la nebbia dei mesi scorsi ha lasciato qualche spiraglio ai raggi del sole e finalmente s’intravede il mondo a colori: la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Il destino, quando apre una porta, ne chiude un’altra. Dati certi passi avanti, non è possibile tornare indietro”. Quando Victor Hugo pronunciò questa frase non poteva certo immaginare che un giornosi sarebbero sfidate per una semifinale di Coppa Italia a poco più di un mese dal passaggio di un giocatore come Dusan Vlahovic dall’una all’altra squadra. Il dissapore tra le due tifoserie è cosa nota. Se poi ci mettiamo a elencare i nomi dei trasferimenti beh… non vorremmo essere tra le fila dei tifosi della Viola. Dall’ultimo calciomercato sono cambiate parecchie cose in casa Juve. A dire il vero, sono cambiati equilibri molto più a est di Torino e ben più importanti e preoccupanti di quelli calcistici. Intanto la nebbia dei mesi scorsi ha lasciato qualche spiraglio ai raggi del sole e finalmente s’intravede il mondo a colori: la ...

