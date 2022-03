È in radio “SLIPPING AWAY” il singolo d’esordio di IRHA (Di mercoledì 2 marzo 2022) disponibile in digitale (Incisi Records), canzone introspettiva, profonda, con sonorità alternative pop. «Sentivo la necessità di spogliarmi della corazza che per molto tempo ho indossato – dice IRHA – per cercare di nascondere ogni mia piccola paura, errore e fragilità, premeditando ogni mossa e parola. Ma quella che doveva essere la mia arma di difesa, si è trasformata in un mezzo di autodistruzione, all’interno della quale ho iniziato a sentirmi ogni giorno più stretta, quasi da non riuscire più a respirare. Questo brano è il frutto di un duro lavoro di introspezione, vissuto tra attacchi di panico, sensazione di non essere mai abbastanza e solitudine, durante il quale ho imparato che scappare e nascondersi non è mai la soluzione e che a volte perdere il controllo ci aiuta e tornare sulla giusta rotta.» Qui il video: https://youtu.be/JFVI7eO6Zl8 «Rappresentare visivamente un ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 marzo 2022) disponibile in digitale (Incisi Records), canzone introspettiva, profonda, con sonorità alternative pop. «Sentivo la necessità di spogliarmi della corazza che per molto tempo ho indossato – dice IRHA – per cercare di nascondere ogni mia piccola paura, errore e fragilità, premeditando ogni mossa e parola. Ma quella che doveva essere la mia arma di difesa, si è trasformata in un mezzo di autodistruzione, all’interno della quale ho iniziato a sentirmi ogni giorno più stretta, quasi da non riuscire più a respirare. Questo brano è il frutto di un duro lavoro di introspezione, vissuto tra attacchi di panico, sensazione di non essere mai abbastanza e solitudine, durante il quale ho imparato che scappare e nascondersi non è mai la soluzione e che a volte perdere il controllo ci aiuta e tornare sulla giusta rotta.» Qui il video: https://youtu.be/JFVI7eO6Zl8 «Rappresentare visivamente un ...

