De Luca: Pnrr, investimenti e la guerra che “ci spinge a ritrovare solidarietà” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Il Pnrr nasce per recuperare il divario Nord-Sud dal punto di vista sociale, occupazionale e di genere, anche se qualche nostro amico del Centro-Nord se n’è dimenticato. Ribadisco che i 209 miliardi non sono arrivati per il Covid, ma per recuperare quegli squilibri storici dell’Italia“. Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca alla Reggia di Caserta. “Ormai – ha aggiunto – si è perduto lo spirito solitaristico, ma risolvere il problema Nord-Sud è nell’interesse anche del Nord. Al Sud c’è un mercato non disprezzabile con 20 milioni di cittadini, se cresce il Sud il 70% delle forniture vengono da aziende del Centro-Nord, e il Sud può essere inoltre una grande piattaforma logistica rivolta al Mediterraneo e al Medio-Oriente. Se l’Italia cresce tutta, cresce anche il peso politico nostro Paese, perché oggi a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Ilnasce per recuperare il divario Nord-Sud dal punto di vista sociale, occupazionale e di genere, anche se qualche nostro amico del Centro-Nord se n’è dimenticato. Ribadisco che i 209 miliardi non sono arrivati per il Covid, ma per recuperare quegli squilibri storici dell’Italia“. Così il Governatore della Campania Vincenzo Dealla Reggia di Caserta. “Ormai – ha aggiunto – si è perduto lo spirito solitaristico, ma risolvere il problema Nord-Sud è nell’interesse anche del Nord. Al Sud c’è un mercato non disprezzabile con 20 milioni di cittadini, se cresce il Sud il 70% delle forniture vengono da aziende del Centro-Nord, e il Sud può essere inoltre una grande piattaforma logistica rivolta al Mediterraneo e al Medio-Oriente. Se l’Italia cresce tutta, cresce anche il peso politico nostro Paese, perché oggi a ...

