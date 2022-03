Cecchi Gori: 'Vlahovic non è Baggio, ma l'avrei tenuto. Con lui e Chiesa la Viola svoltava' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Cecchi Gori Cecchi Gori: 'Vlahovic non è Baggio, ma l'avrei tenuto. Con lui e Chiesa la Viola svoltava' "La Fiorentina mi ha regalato anni indimenticabili, il mio cuore è e sarà sempre viola". Vittorio Cecchi Gori, presidente del club dal 1993 al 2001, risponde al telefono con voce squillante e un certo entusiasmo, visto pure che c'è di mezzo la sua grande passione per il pallone. Ma dopo il ...

