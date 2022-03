Une quadragénaire raconte avec effroi sa tentative de viol virtuelle dans le metaverse

(Di martedì 1 marzo 2022) Nina Jane Patel, 43 ans, a eu une mauvaise expériencelealors qu’elle testait la plateforme de réalitéau mois de novembre de l’année dernière. Des avatars masculins l’ont harcelée à peine quelques secondes après son adhésion, a-t-elle expliquéun article qu’elle a publié sur le site Medium. Laaméricaine était bêta-testeuse sur la plateforme de réalitéde Meta, Horizon Worlds. Elle a expliqué qu’elle a été “harcelée verbalement et sexuellement par trois ou quatre avatars masculins,des voix d’hommesles 60 secondes qui ont suivi son adhésion“. Nina Jane Patelque les avatars ont crié “ne fais pas semblant de ne pas aimer“, tout en prenant des photos pendant ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Une quadragénaire

'Le chirurgien pense qu'elle est restée cachée pendant près de 4 ans.'opération de plus de 15 heures pour lui retirer la tumeur de sa joue L'opération a été massive pour le...Elle a 47 ans, il en a 25, et elle ne pourrait en être plus heureuse ! Sur le réseau social TikTok,américaine s'affiche fièrement aux côtés de son petit ami Alexander Crowley, 25 ...