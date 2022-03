Ultime Notizie Roma del 01-03-2022 ore 13 | 10

(Di martedì 1 marzo 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si tratta la tregua Ma l’assedio continua ieri primo round del negoziato Ucraina Russia Putin chiede la nostra vita di Kiev e riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea chi conferma che ci sarà un altro round ma intanto denuncia attacchi più pesanti dopo i negoziati Marsi convoglio militare russo lungo 60 km e avanza verso la capitale Ucraina è il sindaco di Kira e parla di attacco in top sulla città da parte delle truppe di Mosca il suono nuovamente le sirene d’allarme nuovamente sotto attacco la città di kharkiv è una forte esplosione dopo quello che potrebbe essere un missile una bomba il secondo Chi è vero vittima Era il governatore la sua squadra il presidente ucraino zielinski ha presentato richiesta ufficiale di adesione all’Unione Europea ...

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi… - Tg3web : Il Braccio di ferro sui negoziati. Secondo le ultime notizie, l'Ucraina avrebbe accettato di inviare una propria de…

Anonymous, nello specifico, nelle ultime ore ha attaccato Graceful, lo yacht di Putin che ha un valore stimato di 87 milioni di Euro. Gli hacker l'hanno ribattezzato FCKPTN, vale a dire la versione ...