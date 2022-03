Ucraina | Nasa | su Iss prosegue collaborazione con la Russia

Advertising

Agenzia ANSA

Per laprosegue la collaborazione con la Russia a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss): lo ha detto la responsabile della divisione di Operazioni umane nei voli spaziali della, Kathy Lueders, che ha confermato il programma di avvicendamento degli equipaggi a bordo della stazione orbitale. E' perciò confermato per lail rientro a Terra dell'astronauta americano ...In seguito al rapido aggravarsi della situazione in, il cauto ottimismo mostrato negli ... probabilmente lasciando l'ultima parola in materia alla, che ancora ieri affermava che 'il ...In seguito al rapido aggravarsi della situazione in Ucraina, il cauto ottimismo mostrato negli ultimi ... probabilmente lasciando l’ultima parola in materia alla NASA, che ancora ieri affermava che ...Per la Nasa prosegue la collaborazione con la Russia a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss): lo ha detto la responsabile della divisione di Operazioni umane nei voli spaziali della Nasa, ...