Reddit è stato l'ultimo a prendere provvedimenti contro la disinformazione russa (Di martedì 1 marzo 2022) Tutte le piattaforme stanno prendendo provvedimenti contro la massiccia azione di disinformazione operata dalla Russia su ogni canale di comunicazione possibile allo scopo di fare propaganda nell'ambito della guerra che è stata scatenata in Ucraina. Tra gli ultimi ad agire troviamo Reddit, il popolare forum che ha bloccato i subReddit della comunità r/Russia e r/RussiaPolitics. Facebook, Youtube e Twitter hanno già agito contro la propaganda russa andando a sospendere la pubblicità e vietando la monetizzazione dei contenuti mentre Reddit blocca disinformazione russa tirandola per le lunghe.

