Presentata l’edizione 2022 di Don’t stop the game

Si è tenuta ieri mattina, presso Il Centro Sociale Polifunzionale "Il Girasole" in Via Massimo D'Azeglio n. 1, la presentazione del Progetto "Don't stop The game! Alla presentazione sono intervenuti: l'Assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Paola De Roberto Responsabile della Comunicazione "Don't stop The game!", Francesca Montesanto Esperto del laboratorio "Teatro Intergenerazionale", Oreste Fortunato Presidente dell'Associazione R.A. Music, Romeo Mario Pepe. L'iniziativa "Don't stop the game!", realizzata dall'ente capofila l'A.P.S. "Osservatorio sui Minori" in partenariato con l'associazione di volontariato "A.Viscusi ElCeppo Anteas" e l'A.P.S. "Anteas servizi Salerno", ha lo scopo di contrastare l'impatto della ...

