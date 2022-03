Pasolini 100: a Firenze la retrospettiva dedicata al regista a cento anni dalla nascita (Di martedì 1 marzo 2022) A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, a Firenze la più importante retrospettiva italiana dedicata al regista, sceneggiatore, letterato e poeta italiano, dal 5 al 9 marzo. A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Firenze ospiterà la più importante retrospettiva italiana dedicata al regista, sceneggiatore, letterato e poeta italiano, Pasolini 100. Dal 5 marzo al 9 giugno, il Gabinetto Vieusseux, cinema Stensen, cinema La Compagnia, con il sostegno della Cineteca di Bologna e in collaborazione con il cinema Odeon dedicano all'artista un grande ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) Adi Pier Paolo, ala più importanteitalianaal, sceneggiatore, letterato e poeta italiano, dal 5 al 9 marzo. Adi Pier Paoloospiterà la più importanteitalianaal, sceneggiatore, letterato e poeta italiano,100. Dal 5 marzo al 9 giugno, il Gabinetto Vieusseux, cinema Stensen, cinema La Compagnia, con il sostegno della Cineteca di Bologna e in collaborazione con il cinema Odeon dedicano all'artista un grande ...

