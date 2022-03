Nathaly Caldonazzo eliminata | il video di ringraziamento per i fan

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 marzo 2022)ieri sera, lunedì 28 febbraio, ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Adesso si è riappropriata della sua vita e con deiringrazia i fan che l’hanno sostenutaera nella casa da due mesi ma ieri sera ha dovuto abbandonare il gioco, perdendo al televoto con Antonio e Miriana che sono stati salvati dal pubblico. Nell’ultimo periodo era stata quasi isolata dagli altri concorrenti ad eccezione di Antonio con il quale aveva instaurato una bella amicizia dentro il loft di Cinecittà. Da giorni i vip poi avevano praticamente innescato una guerra nei confronti dellaper via di alcune frasi che avrebbe pronunciato nei confronti delle due princess Jessica e Lulù. Ma come ha dichiarato Alfonso Signorini sono stati presi in ...