Michael Douglas sarà Benjamin Franklin in una nuova serie tv (Di martedì 1 marzo 2022) L'attore Michael Douglas interpreterà Benjamin Franklin in una nuova serie che verrà prodotta per Apple TV+. Michael Douglas sarà il protagonista di una nuova serie evento in cui interpreterà Benjamin Franklin. Il progetto sarà prodotto per Apple TV+ e nel team della produzione ci saranno anche lo sceneggiatore e produttore Kirk Ellis e il regista e sceneggiatore Tim Van Patten. La serie, una co-produzione tra ITV Studios America e Apple Studios, sarà un adattamento del libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, scritto da Stacy Schiff. Ellis sarà lo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) L'attoreinterpreteràin unache verrà prodotta per Apple TV+.il protagonista di unaevento in cui interpreterà. Il progettoprodotto per Apple TV+ e nel team della produzione ci saranno anche lo sceneggiatore e produttore Kirk Ellis e il regista e sceneggiatore Tim Van Patten. La, una co-produzione tra ITV Studios America e Apple Studios,un adattamento del libro A Great Improvisation:, France, and the Birth of America, scritto da Stacy Schiff. Ellislo ...

Advertising

AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha annunciato che l'attore 'Michael Douglas' sarà il protagonista di una futura serie TV su 'Benjamin Frankli… - phone12s_i : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha annunciato che l'attore 'Michael Douglas' sarà il protagonista di una futura serie TV su 'Benjamin Frankli… - Vittorino1806 : Oggi Apple ha annunciato che l'attore 'Michael Douglas' sarà il protagonista di una futura serie TV su 'Benjamin Fr… - badtasteit : #MichaelDouglas interpreterà #BenjaminFranklin in una miniserie prodotta per #AppleTV+ - Zompagrillo : @paolodune Lo stesso mestiere che faceva Michael Douglas in 'Un Giorno di Ordinaria Follia' «Lei sa che costruisco… -