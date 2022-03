Gf Vip 6, Soleil Sorge e la proposta a Miriana Trevisan: “Vogliamo provare a far pace?” (Di martedì 1 marzo 2022) Soleil Sorge e Miriana Trevisan hanno deciso di provare a mettere un punto ai loro dissapori. Le due Vippone, sin dall’inizio del reality, hanno dimostrato di non essere compatibili a livello caratteriale e tra di loro non sono mai mancati scontri e discussioni che hanno alterato gli umori all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ieri sera, però, dopo la puntata, Soleil e Miriana si sono confrontate e di comune accordo hanno deciso di dare un’altra possibilità al loro rapporto. Il primo passo è arrivato dall’ex corteggiatrice che ha proposto: Vogliamo provare a fare pace? La Trevisan si è mostrata disposta a venirle incontro e ha aggiunto che, per lei, ogni malumore può essere messo da parte per ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 marzo 2022)hanno deciso dia mettere un punto ai loro dissapori. Le due Vippone, sin dall’inizio del reality, hanno dimostrato di non essere compatibili a livello caratteriale e tra di loro non sono mai mancati scontri e discussioni che hanno alterato gli umori all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ieri sera, però, dopo la puntata,si sono confrontate e di comune accordo hanno deciso di dare un’altra possibilità al loro rapporto. Il primo passo è arrivato dall’ex corteggiatrice che ha proposto:a fare? Lasi è mostrata disposta a venirle incontro e ha aggiunto che, per lei, ogni malumore può essere messo da parte per ...

Advertising

likeirisheyes : @zimusameri @orsettiblue @BITCHYFit No tesoro io credo che sia sempre così almeno nelle versioni vip .. a me KATIA… - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge e la proposta a Miriana Trevisan: “Vogliamo provare a far pace?” L’influencer e la showgirl… - DonatoMegna : Il popolo demente segue il GF Vip, Soleil, Alex Belli, Fedez, la D'Urso, i materassi Marion e tutti i coglioni tele… - DonatoMegna : Il popolo demente segue il GF Vip, Soleil, Alex Belli, Fedez, la D'Urso, i materassi Marion e tutti i coglioni tele… - SerieTvserie : GF VIP 6: Miriana Trevisan nel mirino di Delia, Soleil e Nathaly: “Non sono stratega” (VIDEO) -