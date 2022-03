Ford Everest - La nuova generazione è più robusta e hi-tech

(Di martedì 1 marzo 2022)presenta la, Suv derivata dal pick-up Ranger e destinata ad una serie di mercati internazionali. Rispetto allaprecedente, il salto in avanti compiuto dalla vettura è importante sotto il punto di vista della tecnologia e dell'efficienza, ma l'accento è posto soprattutto sulla sicurezza attiva e passiva, oltre che sul confort. Diesel o benzina in base ai mercati. La gamma dei propulsori è diversa in base ai mercati di destinazione: all'apice troviamo il V6 3.0 diesel, seguito dai 2.0 turbo e biturbo diesel, ma sarà possibile acquistare l'anche a benzina, con il 2.3 litri Ecoboost, a partire dal 2023. Per tutti i modelli, la trasmissione è automatica, con la scelta tra le varianti da 6 o 10 rapporti in base alla motorizzazione. L'abbinamento è con due diversi ...

immaginatevelo in versione 'SUV' e avrete il, sul mercato ormai dal 2003 e pronto a debuttare con una nuova generazione che sarà svelata ufficialmente il prossimo 1 marzo alle ore 8:00 . ...ha annunciato ufficialmente la data di presentazione del nuovo suv fullsizee quindi l'avvio della 'scalata' ai mercati dell'Asia Pacifico e successivamente dell'India, dove assumerà però ...La fuoristrada dell'Ovale blu si rinnova senza, per il momento, cedere all'elettrificazione: nel cofano solo motori diesel, cui si affiancherà un benzina nel 2023 ...The 2022 Ford Everest, like the Ranger ute it's based on, is set to boast 4-cylinder and V6 diesel options and a big uptick in technology. Ford has lifted the covers on its next-generation 2022 ...