Don Giuseppe a Busto con un pulmino carico di profughi ucraini | c' è anche una neonata

AGI - L'impresa di Don Giuseppe Tedesco è riuscita: andare a prendere al confine con la Polonia alcuni profughi ucraini con un pulmino, guidando per 20 ore senza sosta. Sono arrivati nella notte, alle 4,30 del primo ...È tornato a casa don Giuseppe Maria Tedesco, parroco di Busto Arsizio che era partito per la Polonia per andare a prendere 7 bimbi e una giovane ...