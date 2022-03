Come parlare della guerra ai bambini, secondo gli esperti: una guida per età (Di martedì 1 marzo 2022) Le immagini e le notizie sul conflitto Russia-Ucraina giungono da tutti i media. Può accadere che i bambini si ritrovino a vedere o sentire queste notizie, magari mentre i genitori ascoltano le ultime news al telegiornale. Cosa possono scaturire le immagini di guerra nei bambini, e Come poter spiegare loro cosa sta accadendo non troppo lontano dal nostro paese? Sicuramente, i bimbi avvertono e riescono a percepire cosa sta accadendo, e tutto ciò può generare sentimenti di ansia e paura. Noi genitori, anche se è difficile, abbiamo il dovere di affrontare con loro questi argomenti in modo che i nostri figli possano comprendere appieno ciò che sta accadendo in Ucraina. Ane Lemche, psicologa e consulente per l’infanzia di Save the Children, ha affermato che i bambini di tutto il mondo potrebbero avere ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 1 marzo 2022) Le immagini e le notizie sul conflitto Russia-Ucraina giungono da tutti i media. Può accadere che isi ritrovino a vedere o sentire queste notizie, magari mentre i genitori ascoltano le ultime news al telegiornale. Cosa possono scaturire le immagini dinei, epoter spiegare loro cosa sta accadendo non troppo lontano dal nostro paese? Sicuramente, i bimbi avvertono e riescono a percepire cosa sta accadendo, e tutto ciò può generare sentimenti di ansia e paura. Noi genitori, anche se è difficile, abbiamo il dovere di affrontare con loro questi argomenti in modo che i nostri figli possano comprendere appieno ciò che sta accadendo in Ucraina. Ane Lemche, psicologa e consulente per l’infanzia di Save the Children, ha affermato che idi tutto il mondo potrebbero avere ...

