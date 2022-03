Bancomat | allarme in Russia | “Impossibile prelevare”

Advertising

Lasiciliaweb : Scatta l'allarme, il furto al bancomat fallisce Tentano il colpo alle Poste di San Giovanni La Punta: arrivano i ca… - infoiteconomia : Bancomat, nuovo allarme allo sportello: cosa succede - libero38 : inserisci la carta di credito nel bancomat svizzero e suona l'allarme - SardiniaPost : 23.59 - 04.30 ??Il sistema d’allarme ha mandato in fumo un furto ai danni dello sportello bancomat delle Poste di Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Bancomat allarme

Consumatore.com

Il Corriere riferisce di aver provato a prelevare per 8 volte in altrettanti, ma la ... ma è sicuramente un campanello d'. La liquidità in Russia inizia a scarseggiare .'Non ci sono file ainé nei supermercati, anche se ancora ieri sera ha suonato l'della contraerea e abbiamo dovuto raggiungere i rifugi' sottolinea il volontario: 'Per fortuna non ...Scatta l'allarme per quanto riguarda i bancomat e la propria liquidità: a oggi è infatti impossibile prelevare. Migliaia di segnalazioni ...«Voglio fare scorta di rubli, prima che si svaluti troppo», dice quest’autista della metropolitana di Mosca che però, nonostante i contraccolpi economici, non si dice affatto preoccupato e conferma il ...