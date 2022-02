L’Europa apre le porte ai profughi ucraini (Di lunedì 28 febbraio 2022) Volontari e organizzazioni umanitarie da tutta Europa stanno arrivando in Polonia per accogliere i profughi ucraini in fuga dalla guerra. E anche l’atteggiamento dei governi sui migranti sembra cambiato. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Volontari e organizzazioni umanitarie da tutta Europa stanno arrivando in Polonia per accogliere iin fuga dalla guerra. E anche l’atteggiamento dei governi sui migranti sembra cambiato. Leggi

Advertising

federturismo : RT @unioncamere: È online il nuovo numero di #MosaicoEuropa, la #newsletter realizzata da #UnioncamereEuropa. Apre il numero l'intervista… - camcom_pno : RT @unioncamere: È online il nuovo numero di #MosaicoEuropa, la #newsletter realizzata da #UnioncamereEuropa. Apre il numero l'intervista… - FashionluxuryI : MET Jeans apre il nuovo Show-room Direzionale in Via Tortona, 9 Il gruppo Intellectual World Class, a capo del bran… - cinmir89 : @fattoquotidiano @scannavo L'Europa ci porta in una guerra mondiale, parla di portare l'Ucraina in Europa, questi n… - BarbaraCecioni : L'Europa apre le sue porte ai profughi ucraini. 'Scappano dalla guerra!'dicono. Giusto. Ecco, allora occorre dire c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa apre Borsa: Europa apre in forte calo con nuove sanzioni a Russia - Ultima Ora Agenzia ANSA