Guerra in Ucraina, l'allenatore dello Sheriff Tiraspol s'è arruolato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ve lo ricordate lo Sheriff Tiraspol? Sì, è la squadra del campionato moldavo che ha giocato la Champions League nel girone dell'Inter e che ha clamorosamente battuto il Real Madrid di Ancelotti al Bernabeu. Fu una specie di favola. Poi lo Sheriff arrivò terzo nel girone. Qualche giorno fa ha giocato e perso (ai rigori) i playoff per accedere agli ottavi di Europa League. L'allenatore è Jurij Vernydub, che è di nazionalità Ucraina. E la notizia è che nelle ultime ore s'è sospeso dal suo club per unirsi all'esercito ucraino, per difendere il suo Paese dall'invasione dei russi. Una scelta che ha fatto molto rumore, visto che in Moldavia e in particolare a Tiraspol (dove allena) sono stati mantenuti legami particolarmente forti con il passato sovietico e oggi con la Russia.

