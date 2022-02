Vlahovic, arriva il paragone con un ex bomber del Napoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tanti i commenti nel post-partita di Lazio-Napoli, anche negli studi del programma Sunday Night Square, a DAZN, sono stati affrontati diversi temi caldi del nostro campionato, tra i quali compare anche l’exploit di Dusan Vlahovic, che Ciro Ferrara ha paragonato ad un ex bomber del Napoli. NAPLES, ITALY – MAY 12: Edinson Cavani of Napoli celebrates the victory after the Serie A match between SSC Napoli and AC Siena at Stadio San Paolo on May 12, 2013 in Naples, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)Ferrara sicuro: “Vlahovic sembra Cavani!” Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha azzardato un paragone negli studi di DAZN tra Dusan Vlahovic e il Matador, Edinson ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tanti i commenti nel post-partita di Lazio-, anche negli studi del programma Sunday Night Square, a DAZN, sono stati affrontati diversi temi caldi del nostro campionato, tra i quali compare anche l’exploit di Dusan, che Ciro Ferrara ha paragonato ad un exdel. NAPLES, ITALY – MAY 12: Edinson Cavani ofcelebrates the victory after the Serie A match between SSCand AC Siena at Stadio San Paolo on May 12, 2013 in Naples, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)Ferrara sicuro: “sembra Cavani!” Ciro Ferrara, ex difensore die Juventus, ha azzardato unnegli studi di DAZN tra Dusane il Matador, Edinson ...

