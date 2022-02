Traffico Roma del 27-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul raccordo brevi coda in carreggiata interna tra la Casilina e Lanina si intensificano gli spostamenti in centro fila in via dei Cerchiincolonnato poi Lungotevere tra ponte Palatino e ponte Garibaldi verso Piazza Navona e tra Castel Sant’Angelo e Ponte Sisto in direzione dell’isola Tiberina rimaniamo in centro per ricordare dalle 14 alle 20 una manifestazione in piazza la Bocca della Verità possibili disagi per ildi zona attenzione in via Malcesine per un incidente segnalato dalla polizia locale in via Maria pezzè pascolato in zona Talenti chiusa via Franco Sacchetti tra via Renato Fucini e via Nicola festa per una mostra-mercato dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un ...