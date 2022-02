The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 27 febbraio 2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) THE Rookie episodi 27 febbraio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 27 febbraio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Rookie Stagione 4 episodio 8 Colpisci e scappa. Angela non riesce ancora a farsi una ragione della scelta fatta da Wesley. Un accordo con Elijah Stone è una follia. Come tirarsene fuori? La donna chiede a Wesley di registrare le sue conversazioni con Stone, ma lui si rifiuta categoricamente, non può mettere a rischio il rapporto di confidenzialità tra avvocato e cliente. Come se non bastasse Angela si trova anche per le mani un caso particolarmente delicato. Insieme a Nolan è sulle tracce di Marvin ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) THE27. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 27su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA TheStagione 4o 8 Colpisci e scappa. Angela non riesce ancora a farsi una ragione della scelta fatta da Wesley. Un accordo con Elijah Stone è una follia. Come tirarsene fuori? La donna chiede a Wesley di registrare le sue conversazioni con Stone, ma lui si rifiuta categoricamente, non può mettere a rischio il rapporto di confidenzialità tra avvocato e cliente. Come se non bastasse Angela si trova anche per le mani un caso particolarmente delicato. Insieme a Nolan è sulle tracce di Marvin ...

