Sonia Bruganelli, spunta un oggetto extra lusso: vale più di 150.000 euro e si trova nella sua casa (Di domenica 27 febbraio 2022) Non solo scarpe e gioielli: Sonia Bruganelli ha una passione per il lusso anche quando si tratta della sua casa, avete notato quell’oggetto? Già prima della sua esperienza come opinionista al GF Vip, Sonia Bruganelli non aveva mai nascosto sui social la sua propensione per il lusso: vestiti, scarpe, gioielli, borse, tutto all’insegna delle firme L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 febbraio 2022) Non solo scarpe e gioielli:ha una passione per ilanche quando si tratta della sua, avete notato quell’? Già prima della sua esperienza come opinionista al GF Vip,non aveva mai nascosto sui social la sua propensione per il: vestiti, scarpe, gioielli, borse, tutto all’insegna delle firme L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : “Ma come ti permetti???”: Sonia Bruganelli imperdonabile, viene messa alla gogna - Loredan18318646 : RT @LuciaDiMartin15: Gf Vip, Sonia Bruganelli umilia Miriana Trevisan: 'Sei ridicola, mi dai fastidio', massacro in diretta - LuciaDiMartin15 : Gf Vip, Sonia Bruganelli umilia Miriana Trevisan: 'Sei ridicola, mi dai fastidio', massacro in diretta - LuciaDiMartin15 : @esercito_della Sonia Bruganelli sei molto cattiva con Miriana , nn mi puoi vederla ti è antipatica, anche tu lo se… - LuciaDiMartin15 : @esercito_della Sonia Bruganelli,sei molto cattiva con Miriana ,nn mi la mi puoi proprio vedere, però ti piace di l… -