Lazio-Napoli 1-2 | Spalletti | “Ora voglio vedere cosa ci dicono”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore del, Luciano, ha parlato al termine della pesantissima vittoria in casa delladi Sarri.: “C’è una brutta atmosfera” L’allenatore toscano ha parlato del momento dei suoi e dell’ambiente: “Nel secondo tempo ilha meritato, ha fatto un buon calcio messo poi in discussione dall’eurogol di Pedro ma prima c’erano state diverse occasioni tra Osimhen e Pedro. La squadra per me ha meritato la vittoria, tutti rompono le scatole a questa squadra che non ha carattere, che è molle, ora. Per me è il contrario, a Cagliari si può pareggiare, oggi ha vinto a Torino. Col Barcellona la colpa mia ma c’è ...

Nella gara della 27ª giornata di Serie A, ilvince per 2 - 1 in casa dellae si porta in testa alla classifica alla pari con il Milan. In gol Insigne, Pedro e Fabian Ruiz. Guarda le foto più belle del matchLuciano Spalletti approfitta della pesantissima vittoria dell'Olimpico dell'Olimpico per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il suo, secondo lui, è oggetto di troppe critiche. "La squadra ha meritato, facendo un buon calcio. Il risultato è stato messo in discussione dall'eurogol di Pedro ma alla fine il risultato è giusto, ...ROMA - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro la Lazio. Avete ricominciato a giocare il vostro calcio in prossimità del gol di Insigne…“Sì, a ...Il Napoli espugna l’Olimpico battendo la Lazio 2-1. Succede tutto nella ripresa: apre le marcature Insigne, pareggia Pedro al minuto 88, chiude Fabian con un bellissimo sinistro a giro da fuori quando ...