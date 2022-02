Inter, la squadra risponde ai comandi di Inzaghi o comprende solo la lingua di Conte? (Di domenica 27 febbraio 2022) Va trovata la risposta a una domanda, è quello che scrive il Corriere della Sera parlando di Inter, spiegando come a questo punto della... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Va trovata la risposta a una domanda, è quello che scrive il Corriere della Sera parlando di, spiegando come a questo punto della...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA ??? Darmian a @Inter_TV: “Ci aspetta una partita difficile, sappiamo che il Sassuolo è una squadra… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Tutte le foto dell'allenamento della squadra in vista del match al Ferraris ?? - sportli26181512 : Inter, la squadra risponde ai comandi di Inzaghi o comprende solo la lingua di Conte?: Va trovata la risposta a una… - AngeloR_98 : @Guido17595958 Con l'Inter ha rubato, col Milan non ha giocato e con l'Atalanta aveva contro una squadra senza attacco. - eia58 : RT @domb77: Io preferisco una squadra che entra in area 37 volte, tira 20 e batte 14 calci d’angolo piuttosto che una che faccia catenaccio… -