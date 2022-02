Il sabato di "Verissimo" leader assoluto di fascia

Advertising

tv_e_calcio : Il Sabato pomeriggio di canale 5 viaggia sempre su ottimi numeri: crescono #TwittamiBeautiful 2,6 (17.5%) e… - FabioFor1 : Pretendo i fratelli a Verissimo sabato prossimo!!! #CePostaPerTe - AngiiRinaldi : Buon sabato sera ?? #RobertPattinson #Verissimo #TheBatman - foIklupin : appena guardato robert a verissimo perché io il sabato pomeriggio ho delle priorità . lui chiaramente l’uomo della mia vita - AnnaxLGxTS : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di #Verissimo di sabato 26 febbraio 2022 saranno: Robert Pattinson che dal 3 marzo vedremo al cinema nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : sabato Verissimo

Leggi Anche Robert Pattinson e la timidezza: 'Quando cammino per strada cerco di nascondermi' Inoltre, #ieri ha occupato il terzo posto dei TT di Twitter e si è posizionato al primo nella classifica dei programmi più discussi sui social (eventi sportivi esclusi). Infine, nel corso della ...Silvia Toffanin al momento conduce, il che consiste in un doppio appuntamento con i telespettatori. Dal settembre dello scorso anno, il programma va infatti in onda non solo il, ...Successo confermato per "Verissimo", anche questa settimana leader assoluto della propria fascia d’ascolto con 2.316.000 spettatori totali, share del 17.46% (share del 16.92% sul target commerciale). ...Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 27 Febbraio: trionfa l’amore in studio, chi ci sarà. Dopo l’imperdibile puntata di ieri Sabato 26 Febbraio, non potete ...