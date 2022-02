Guerra in Ucraina: “I russi distribuiscono giocattoli-bomba ai bambini” (Di domenica 27 febbraio 2022) giocattoli-bomba distribuiti dagli aerei russi ai bambini della regione di Sumy, Nord-Est dell’Ucraina. Sarebbe questa una delle nuove drammatiche strategie del terrore adottate dalla russia di Putin nel corso dell’invasione Ucraina. A lanciare l’accusa sono stati i reparti militari di Kiev attraverso un comunicato da brividi. Ucraina, giocattoli-bomba distribuiti dai russi ai bambini nel Sumy L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 febbraio 2022)distribuiti dagli aereiaidella regione di Sumy, Nord-Est dell’. Sarebbe questa una delle nuove drammatiche strategie del terrore adottate dallaa di Putin nel corso dell’invasione. A lanciare l’accusa sono stati i reparti militari di Kiev attraverso un comunicato da brividi.distribuiti daiainel Sumy L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

