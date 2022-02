Calcio: Leeds. Separazione consensuale con il tecnico Bielsa (Di domenica 27 febbraio 2022) L'argentino paga la sconfitta di ieri con il Tottenham, domani il nuovo mister ROMA - Marcelo Bielsa non è più l'allenatore del Leeds. Ad annunciare la Separazione consensuale con il 66enne tecnico ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) L'argentino paga la sconfitta di ieri con il Tottenham, domani il nuovo mister ROMA - Marcelonon è più l'allenatore del. Ad annunciare lacon il 66enne...

Advertising

AdriJuve64 : RT @1897_frank: Il fenomeno mondiale #Bielsa ha lasciato il #Leeds 60 goal ?? subiti e 16esimo in classifica e 9 milioni di euro all'anno ed… - gastaldi_paolo : RT @1897_frank: Il fenomeno mondiale #Bielsa ha lasciato il #Leeds 60 goal ?? subiti e 16esimo in classifica e 9 milioni di euro all'anno ed… - restucciasalva : RT @Giornaleditalia: #italpresssport Calcio: Leeds. Separazione consensuale con il tecnico Bielsa - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Leeds. Separazione consensuale con il tecnico Bielsa - sportli26181512 : Ufficiale, #Bielsa via dal #Leeds: fatale il ko con Conte: Il club inglese ha annunciato la separazione consensuale… -