Cagliari, un febbraio da imbattuto per puntare con forza la salvezza (Di domenica 27 febbraio 2022) Un momento estremamente positivo per il Cagliari Calcio di Walter Mazzarri che nel lunch-match domenicale della Serie A si è tolto la soddisfazione di battere il Torino in trasferta prendendosi tre punti di fondamentale importanza nella corsa, sfrenata, verso la salvezza. Periodo d'oro per i sardi che hanno archiviato il mese di febbraio senza incassare nemmeno una sconfitta. Attendendo il risultato che scaturirà dal derby veneto tra Hellas Verona ed il Venezia, i rossoblù si sono momentaneamente portati fuori dalla zona retrocessione grazie ad un rassicurante più tre sugli arancioneroverdi. Un bel secondo mese di 2022 che getta basi solide per la permanenza in massima serie. Il Cagliari ha ingranato la marcia giusta per la salvezza Ultima sconfitta in campionato datata 16 gennaio 2022: in ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari febbraio Diretta/ Torino Cagliari (risultato finale 1 - 2): Deiola allontana zona retrocessione di Matteo Fantozzi) TORINO CAGLIARI: TORO FAVORITO! Torino Cagliari , in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 12.35 presso lo stadio Olimpico Grande Torino sarà una sfida valevole per la ...

Torino - Cagliari 1 - 2: Bellanova e Deiola firmano il colpo grosso dei sardi << La cronaca della partita >> Torino - Cagliari vive anche della sfida in panchina fra Juric e ...del ritorno nello stadio granata a distanza di due anni dalla rescissione consensuale del febbraio ...

Meteo CAGLIARI: oggi e domani poco nuvoloso, Martedì 1 nubi sparse iL Meteo Torino, Juric: "Serve maggiore umiltà. Belotti ci aiuta tanto" Le parole dell'allenatore del Torino dopo la partita col Cagliari Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso dal suo Torino contro il Cagliari con il risultato di 1-2.

Calcio: il Cagliari espugna il campo del Torino (ANSA) - TORINO, 27 FEB - Il Cagliari passa 2-1 sul campo del Torino, sale a 25 punti ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. Nel primo tempo la squadra di Walter Mazzarri va a segno per ...

