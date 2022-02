Spalletti verso il cambio modulo, uno spiraglio in Napoli-Barcellona (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Napoli nella sfida con la Lazio può cambiare modulo tattico, abbandonando il 4-2-3-1. Un’idea che Luciano Spalletti sta prendendo in seria considerazione. L’allenatore deve fare ancora fronte agli infortuni, che si concentrano soprattutto a centrocampo. Attualmente sono ancora fuori Lobotka e Anguissa. Lo slovacco potrebbe andare in panchina con la Lazio, mentre l’africano non rientra. Diego Demme non è sembrato essere perfettamente a suo agio nel centrocampo a due, facendo fatica sia con il Cagliari ma soprattutto con il Barcellona. Zielinski può tornare a centrocampo.Napoli: nuovo modulo con la Lazio? Per sfruttare finalmente il passo falso di Milan e Inter, riprendendosi la vetta della classifica, Spalletti pensa a cambiamenti tattici. Secondo Corriere dello ... Leggi su napolipiu (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilnella sfida con la Lazio può cambiaretattico, abbandonando il 4-2-3-1. Un’idea che Lucianosta prendendo in seria considerazione. L’allenatore deve fare ancora fronte agli infortuni, che si concentrano soprattutto a centrocampo. Attualmente sono ancora fuori Lobotka e Anguissa. Lo slovacco potrebbe andare in panchina con la Lazio, mentre l’africano non rientra. Diego Demme non è sembrato essere perfettamente a suo agio nel centrocampo a due, facendo fatica sia con il Cagliari ma soprattutto con il. Zielinski può tornare a centrocampo.: nuovocon la Lazio? Per sfruttare finalmente il passo falso di Milan e Inter, riprendendosi la vetta della classifica,pensa a cambiamenti tattici. Secondo Corriere dello ...

