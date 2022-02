Porto turistico di Fiumicino | Megna Pd | “E’ ora di finirla di gettare cemento sulle coste e sul mare”

(Di sabato 26 febbraio 2022)– “Si può piangere per la durezza di una pandemia, per una guerra, per la perdita del posto di lavoro, ma vedere in una pubblicità le lacrime versate da un bambino che vuole tornare in crociera, fa pensare. Fa pensare soprattutto alla luce di ciò a cui la collettività dipotrebbe assistere nei prossimi mesi: la costruzione del nuovoper navi da crociera alla foce del Tevere“. Lo dichiara il consigliere comunale del Pd Raffaele. “Questa delcroceristico – spiega– a ridosso del vecchio Faro, è una vicenda che affonda le radici negli ultimi quarant’anni. Progetti, masterplan, plastici, sogni di grandezza, di risanamento, ma anche di fallimenti, di azioni delle Procure della Repubblica, di infiltrazioni mafiose e ...

Advertising

infoiteconomia : Come sarà il porto turistico di Roma Fiumicino (secondo Royal Caribbean) - vivianapresutti : @SommellaRoberto @europainitalia @Europarl_IT Parla per te. Io sono italiana. Odio l'Europa, l'America e il WEF. It… - marcofalconect : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Inaugurato porto turistico a Castellammare del Golfo - - marcofalconect : RT @Italpress: Inaugurato il porto turistico di Castellammare del Golfo - infoiteconomia : Fiumicino, nuovo Porto turistico e riqualificazione del Vecchio Faro. Satta: “Sì alla novità, ma che sia al servizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto turistico

Tra questi, il traguardo di questa mattina con la rimozione dell'auto straniera che, oltre a rappresentare una brutta cartolina per il nostro porticciolo, era ormai diventata anche una ...La decisione del gigante cinese avrà ripercussioni tangibili per ildi Ravenna che è sempre ... La Russia rappresenta anche un'importante voce per il settore: "Soprattutto Rimini è ...Solo otto mesi fa la Regione Puglia portava a termine un'importante missione istituzionale a San Pietroburgo, con accordi commerciali per milioni di euro ...Il mondo economico dovrà rivedere le stime di crescita. Le previsioni di un Pil in deciso rialzo (circa un +4%) rischiano di impantanarsi per colpa del ...