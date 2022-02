Perché ammiro la cautela di Draghi Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ma è vero o no che l’Italia, assieme a Germania e Ungheria, ha tirato il freno sulle sanzioni contro Putin ritenendo che debbano essere dure, ma non durissime? Ed è vero o no che Roma si dimostra il ventre molle della Ue e teme per i flussi di energia che arrivano da Mosca e per l’export tricolore verso la Russia, imponente a partire dalla moda, che vale complessivamente 8 miliardi e riguarda circa 300 aziende? Sonno due interrogativi che aleggiano sui media mondiali e che finiscono per impattare direttamente sulla figura di Mario, sulla sua credibilità, sulla sua leadership in Italia ed in Europa. Ma sono due interrogativi che affrontano da un angolo visuale sbagliato l’enorme e drammatica questione posta dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e che lasciano in bocca l’amaro sapore della strumentalizzazione da parte dei nemici di SuperMario per ...