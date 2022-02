Paulo Fonseca ha lasciato l’Ucraina: l’ex allenatore della Roma è in salvo (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina continua a condizionare anche il mondo del calcio. Sono coinvolti anche calciatori e allenatori, uno delle ultime ore è stato Paulo Fonseca. Il tecnico è riuscito a lasciare l’Ucraina nella giornata di venerdì, a bordo di uno dei due pullman organizzati dall’ambasciata portoghese. Fonseca alloggiava con la famiglia nell’hotel Opera. Ad ufficializzare la fine dell’incubo è stata Katerina Fonseca, attraverso una storia su Instagram: “grazie per il vostro supporto, le preghiere e l’aiuto nei nostri giorni più bui. Io e la mia famiglia ora siamo al sicuro. Ricorderò la vostra gentilezza, ogni aiuto, ogni parola. Sono devastata, il mio cuore è spezzato. Sono stati due giorni terribili con tanta paura e lacrime. Guerra criminale ti odio, Ucraina ti amo”. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina continua a condizionare anche il mondo del calcio. Sono coinvolti anche calciatori e allenatori, uno delle ultime ore è stato. Il tecnico è riuscito a lasciarenella giornata di venerdì, a bordo di uno dei due pullman organizzati dall’ambasciata portoghese.alloggiava con la famiglia nell’hotel Opera. Ad ufficializzare la fine dell’incubo è stata Katerina, attraverso una storia su Instagram: “grazie per il vostro supporto, le preghiere e l’aiuto nei nostri giorni più bui. Io e la mia famiglia ora siamo al sicuro. Ricorderò la vostra gentilezza, ogni aiuto, ogni parola. Sono devastata, il mio cuore è spezzato. Sono stati due giorni terribili con tanta paura e lacrime. Guerra criminale ti odio, Ucraina ti amo”. L'articolo ...

