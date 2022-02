Live Salernitana-Bologna 1-1 | Zortea entra e pareggia subito

(Di sabato 26 febbraio 2022) Laultima ha cambiato volto, allenatore e marcia. Ed ora ha bisogno di punti pesanti per sperare in una salvezza miracolosa. Finora il gioco c'è, ora l'occasione contro un...

FORMAZIONI UFFICIALI- BOLOGNASALERNITANA (4 - 3 - 1 - 2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly L., Ederson, Kastanos; Verdi; Djuric, Ribery. All. Nicola BOLOGNA (3 - 4 - ...... il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Bologna, match valido per ...La Salernitana ultima ha cambiato volto, allenatore e marcia. Ed ora ha bisogno di punti pesanti per sperare in una salvezza miracolosa. Finora il gioco c'è, ora l'occasione contro un Bologna forte ma ...Una prima azione che dà qualche indicazione su come la difesa del Bologna fronteggerà i centimetri di Djuric. Tra lui e Medel, il centrale di difesa rossoblu, ci sono circa 30cm di differenza, motivo ...