La Salernitana acciuffa l’1-1 | ma non basta

(Di sabato 26 febbraio 2022) Termina in parita’ (1-1) la sfida frae Bologna. Un punto che non cambia la classifica dei campani e fa molto piu’ comodo agli emiliani che possono anche recriminare per l’incrocio dei pali centrato da Sansone al 43?. Un eventuale successo dei felsinei, numeri alla mano, sarebbe stata tuttavia una punizione troppo severa per i padroni di casa che hanno avuto il predominio del gioco ma non sono riusciti a sfruttare le chance create. Davide Nicola deve fare a meno di Bonazzoli che non va nemmeno in panchina. Al suo posto gioca Ribery con Verdi e Kastanos a completare il trio alle spalle di Djuric. Mihajlovic risponde con il 3-4-3, schierando Orsolini, Arnautovic e Barrow nel tridente. L’inizio e’ tutto di marca campana: tre minuti ed i padroni di casa mettono i brividi a Skorupski. Medel anticipa Verdi nel cuore dell’area di rigore, la palla arriva a Ederson ...

Termina in parità (1-1) la sfida fra Salernitana e Bologna. Prima Arnautovic e poi Zortea: la squadra di Nicola pareggia ma non basta. Polemiche per un rigore non assegnato ai campani.