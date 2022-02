Il Paradiso delle Signore, spoiler: un'amara sconfitta (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Paradiso delle Signore, durante le prossime puntate, indugerà sulla decisione di Umberto di vendere a Dante le proprie quote del grande magazzino milanese. Romagnoli, infatti, grazie ad una involontaria soffiata di Flora, ha scoperto dell'esistenza di una lettera scritta da Guarnieri in cui ammette la propria responsabilità e quella di Adelaide nella morte di Achille Ravasi. A quel punto, Fiorenza è riuscita ad introdursi a Villa Guarnieri con un escamotage e ha recuperato quella busta compromettente. I due perfidi cugini hanno deciso di utilizzare quella prova schiacciante per ricattare Umberto e impossessarsi del Paradiso. Così, Dante ha attuato il suo piano e ha messo sotto pressione l'uomo, informandolo di essere in possesso della lettera. Gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 febbraio 2022) Il, durante le prossime puntate, indugerà sulla decisione di Umberto di vendere a Dante le proprie quote del grande magazzino milanese. Romagnoli, infatti, grazie ad una involontaria soffiata di Flora, ha scoperto dell'esistenza di una lettera scritta da Guarnieri in cui ammette la propria responsabilità e quella di Adelaide nella morte di Achille Ravasi. A quel punto, Fiorenza è riuscita ad introdursi a Villa Guarnieri con un escamotage e ha recuperato quella busta compromettente. I due perfidi cugini hanno deciso di utilizzare quella prova schiacciante per ricattare Umberto e impossessarsi del. Così, Dante ha attuato il suo piano e ha messo sotto pressione l'uomo, informandolo di essere in possesso della lettera. Glidella soap opera di Rai 1 rivelano che ...

