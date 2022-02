Il duo dei Daft Punk trasmette un loro concerto live su Twich, ma visibile una sola volta (Di sabato 26 febbraio 2022) Una performance storica dei Daft Punk trasmessa per la prima volta su Twitch. I fan del duo elettronico francese hanno potuto gustare una performance storica del passato, quando i due artisti non indossavano i loro iconici caschi. Il duo elettronico francese ha trasmesso una performance live storica su Twitch – ComputerMagazine.itI Daft Punk hanno trasmesso in streaming il loro famoso concerto Daftendirektour del 1997 al Mayan Theatre su Twitch il 22 febbraio; si tratta dell’unica volta in cui l’iconico duo non ha indossato gli iconici caschi, vero e proprio marchio di fabbrica. Il canale Twitch del duo è andato in diretta il 22 febbraio 2022 alle 14:22 PT e subito migliaia di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Una performance storica deitrasmessa per la primasu Twitch. I fan del duo elettronico francese hanno potuto gustare una performance storica del passato, quando i due artisti non indossavano iiconici caschi. Il duo elettronico francese ha trasmesso una performancestorica su Twitch – ComputerMagazine.itIhanno trasmesso in streaming ilfamosoendirektour del 1997 al Mayan Theatre su Twitch il 22 febbraio; si tratta dell’unicain cui l’iconico duo non ha indossato gli iconici caschi, vero e proprio marchio di fabbrica. Il canale Twitch del duo è andato in diretta il 22 febbraio 2022 alle 14:22 PT e subito migliaia di ...

Advertising

Andre_hendrix95 : ... minuti e le coppie viste per più tempo in campo sono state Harden-Harris ed Embiid-Maxey. Sono stati anche in c… - _PuntoZip_ : Il duo jazz MARCO VEZZOSO e ALESSANDRO COLLINA rivisita alcuni dei brani più famosi di VASCO ROSSI in chiave jazz - JamSession20 : VASCO ROSSI in chiave jazz: Il duo jazz MARCO VEZZOSO e ALESSANDRO COLLINA rivisita alcuni dei brani più famosi… - GiaGianmarco : E c'è anche questa cosina carina. Kane e Son raggiungono la vetta nella speciale classifica dei gol realizzati da u… - MattiaTiezzi : Buongiorno mondo. Prima di dormire un paio d'ore, ho buttato giù di getto quello che è, de facto, un thread incorp… -