Giochi | rapporto Pwc | “Con norme più restrittive forte incremento mercato illegale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’introduzione, in gran parte dei Paesi europei, di restrizioni in materia die scommesse ha portato ad undel. E’ quanto emerge dal report di PriceWaterhouseCoopers (Pwc) commissionato dal Betting and Gaming Council britannico e reso noto da Agimeg. Nel solo Regno Unito, ad esempio, sono più che raddoppiati gli scommettitori che negli ultimi due anni di pandemia hanno utilizzato canali non autorizzati per giocare, passando da 220mila a 460mila utenti. Analizzando nel dettaglio i restanti Paesi europei, emerge come in Norvegia, dove vige un monopolio statale per tutti i, unitamente a restrizioni sulle puntate, con controlli stringenti sull’accessibilità e sulla pubblicità, ilnero rappresenti oltre ...