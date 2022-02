Flippy | il robot che prepara patatine fritte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Flippy robot

La Stampa

La robotica non sembra voler arrestare la sua corsa in ogni ambito , soprattutto in quello lavorativo: l'ultima novità arriva da White Castle, che ha annunciato2, uno chefspecializzato in hamburger ma non solo, che può essenzialmente svolgere gli stessi compiti di un team di cuochi, arriverà in altre 100 località. Un terzo dei ristoranti White ......automatizzato che può prendere il comando di un'intera cucina con l'aiuto di un solo operatore umano a differenza del suo predecessore chiamato semplicemente. Con l'introduzione di undi ...Todd Brooks, Brooks Burgers “Becoming innovative in the hospitality industry is absolutely key,” says Anne Rollings, manager of corporate office operations of Gecko’s Hospitality Group. “It’s a fun ...But one high-tech startup may actually have a solution to the labor shortage… Last year, my colleague Andrew Prince wrote about an incredible kitchen robot called Flippy. Miso Robotics, a startup ...