Colpo Superenalotto: bottino enorme per 16 giocatori (Di sabato 26 febbraio 2022) Superenalotto, esultano tantissimi giocatori nell’estrazione numero 25 del 26 febbraio 2022. Parecchi, infatti, hanno intascato una cifra enorme Altra serata di grande attesa in Italia sul fronte Superenalotto, con l’obiettivo che resta sempre lo stesso: provare a sbancare. Magari centrare quel jackpot milionario che cambierebbe la vita del diretto interessato e di tutta la sua L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 26 febbraio 2022), esultano tantissiminell’estrazione numero 25 del 26 febbraio 2022. Parecchi, infatti, hanno intascato una cifraAltra serata di grande attesa in Italia sul fronte, con l’obiettivo che resta sempre lo stesso: provare a sbancare. Magari centrare quel jackpot milionario che cambierebbe la vita del diretto interessato e di tutta la sua L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitcultura : Superenalotto, colpo da urlo per sei giocatori: il bottino - zazoomblog : Superenalotto colpo da urlo per sei giocatori: il bottino - #Superenalotto #colpo #giocatori: - infoitcultura : Superenalotto, colpo grosso per 4 fortunati: le cifre -