Armi all'Ucraina e Swift, la Germania deve cedere (un po') (Di domenica 27 febbraio 2022) Crolla il Muro di Berlino su Swift e Armi. Ci ha provato fino alla fine, poi il cancelliere Scholz ha dovuto cedere alla madre di tutte le sanzioni, anche se in una formula depotenziata. In altre parole, la Germania dice «Ja» allo scollegamento delle banche russe dal sistema mondiale dei pagamenti, ma a eccezione degli istituti dove transitano gli scambi energetici. Berlino non è più sola contro il resto d'Europa, dunque, ma allineata alla retromarcia già innestata di Cipro, Italia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

