Zelensky attacca Draghi | non ho tempo per le chiacchiere

Scintille tra Ucraina e Italia. Nelle ore più drammatiche dell'invasione, con i carri armati russi entrati nella capitale Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolge dure parole contro il premier italiano Mario Draghi. Intervenendo per un'informativa urgente alla Camera dei Deputati, Draghi ha riferito di aver fissato "un appuntamento telefonico" con Zelensky alle 9.30 spiegando che "non è stato possibile poi fare la telefonata perché il Presidente Zelensky non era più disponibile". Su twitter in tarda mattinata è arrivata una risposta al vetriolo dal presidente ucraino. "Oggi alle 10.30 all'entrata di Chernihiv, Hostomel e Melitopol c'erano pesanti combattimenti. Sono morte persone. Cercherò di spostare l'agenda di guerra per parlare con #MarioDraghi in un momento ...

