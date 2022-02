Ucraina: Zelensky parla con Macron, 'è vero amico di Kiev' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 25 feb. -(Adnkronos) - "Ho appena chiamato Emmanuel Macron. Devo dire che è un vero amico dell'Ucraina. La Francia è con noi nei momenti più difficili. Ha sostenuto la disconnessione" della Russia dal sistema Swift "e l'introduzione di sanzioni personali contro Putin e la fornitura di armi da difesa. Merci la France". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 25 feb. -(Adnkronos) - "Ho appena chiamato Emmanuel. Devo dire che è undell'. La Francia è con noi nei momenti più difficili. Ha sostenuto la disconnessione" della Russia dal sistema Swift "e l'introduzione di sanzioni personali contro Putin e la fornitura di armi da difesa. Merci la France". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr

